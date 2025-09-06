شیخ عبداللہ بن زاید سے لبنان کے وزیرِ ثقافت کی ملاقات

ابوظہبی، 6 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان سے لبنان کے وزیرِ ثقافت ڈاکٹر غسان سلامہ نے ابوظہبی میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے امارات–لبنان برادرانہ تعلقات اور باہمی مفاد میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر گفتگو کی۔
ملاقات میں ثقافتی شعبے میں مشترکہ اقدامات کے امکانات کا جائزہ لیا گیا اور ادارہ جاتی تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا گیا۔ علاقائی صورتِ حال اور لبنان کی تازہ پیش رفت پر بھی تبادلۂ خیال ہوا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے لبنان اور اس کی عوام کے لیے پائیدار استحکام اور خوش حالی کی نیک تمنائیں ظاہر کیں اور دونوں ممالک کے برادرانہ روابط کو سراہا۔