صدر شیخ محمد بن زاید اور شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات، فلسطین پر دو ریاستی حل کی بھرپور حمایت

ابوظہبی، 7 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان اور ہاشمی مملکت اردن کے فرماں روا شاہ عبداللہ دوم بن حسین نے قصر الشاطی، ابوظہبی میں ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
ملاقات میں علاقائی و عالمی امور خصوصاً مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال اور مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں تازہ ترین حالات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل ہی واحد راستہ ہے۔
شیخ محمد بن زاید اور شاہ عبداللہ دوم نے واضح طور پر اعلان کیا کہ مغربی کنارے یا کسی بھی مقبوضہ فلسطینی علاقے کو اسرائیل میں ضم کرنے یا فلسطینی عوام کو ان کی زمینوں سے جبری بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اسرائیلی توسیع پسندانہ آبادکاری پالیسیوں اور خطے کی خودمختاری کو خطرے میں ڈالنے والے بیانات کو بھی یکسر مسترد کر دیا۔
دونوں رہنماؤں نے قریبی مشاورت اور ہم آہنگی جاری رکھنے پر اتفاق کیا تاکہ بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے پیشِ نظر مشترکہ مؤقف کو مضبوط بنایا جا سکے۔
ملاقات میں نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی عدالت کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان، ولی عہد ابوظہبی عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، نائب حکمران ابوظہبی اور مشیر قومی سلامتی عزت مآب شیخ طحنون بن زاید النہیان، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ عالی مرتبت لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ حامد بن زاید النہیان، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، ڈپٹی چیئرمین صدارتی دیوان برائے خصوصی امور عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان اور اماراتی صدر کے مشیر عزت مآب شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان شریک تھے۔ اس موقع پر سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکرٹری جنرل علی بن حماد الشامسی، یو اے ای اکاؤنٹیبلٹی اتھارٹی کے چیئرمین حمید عبید ابو شباس، صدارتی دفتر برائے اسٹریٹجک امور اور ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر احمد مبارک المزروعی کے علاوہ متعدد دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔
اردنی وفد میں ہاشمی مملکت اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ، وزیر اعظم ڈاکٹر جعفر حسن، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ و تارکینِ وطن ایمن الصفدی سمیت متعدد دیگر اعلیٰ حکام شامل تھے جو شاہ عبداللہ دوم کے ہمراہ امارات کے دورے پر آئے تھے۔
روانگی کے موقع پر شاہ عبداللہ دوم کو صدر شیخ محمد بن زاید اور اعلیٰ شخصیات نے البطین ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔