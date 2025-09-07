صدر شیخ محمد بن زاید سے اسماعیلی جماعت کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کی ملاقات

ابوظہبی، 7 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان سے اسماعیلی جماعت کے روحانی پیشوا پرنس رحیم الحسینی آغا خان نے قصر الشاطی میں ملاقات کی۔
ملاقات میں باہمی انسانی اقدار کو فروغ دینے، تہذیبوں، ثقافتوں اور اقوام کے درمیان مکالمے اور بقائے باہمی کی ثقافت کو عام کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔
پرنس رحیم آغا خان نے متحدہ عرب امارات کے اس قابلِ تقلید ماڈل کی تعریف کی جس کے ذریعے معاشرے میں ثقافتی تنوع اور رواداری کو اپنایا گیا ہے۔ انہوں نے صدر شیخ محمد بن زاید کے انسانیت نواز طرزِ عمل اور امن و ترقی کے فروغ کے لیے ان کی عالمی سطح کی کوششوں کو سراہا، بالخصوص معیارِ زندگی بہتر بنانے اور دنیا بھر کی برادریوں کو آگے بڑھانے کے اقدامات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
اس موقع پر صدارتی عدالت برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی، صدر کے دفتر برائے اسٹریٹجک امور کے چیئرمین اور ابوظہبی ایگزیکٹو آفس کے چیئرمین ڈاکٹر احمد مبارک المزروعی سمیت متعدد اعلیٰ حکام اور پرنس رحیم الحسینی آغا خان کے ہمراہ وفد کے اراکین بھی موجود تھے۔