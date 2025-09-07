اماراتی وزیر خارجہ کی برطانوی ہم منصب کو تقرری پر مبارکباد

ابوظہبی، 7 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب وزیراعظم اور وزیرِ خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے برطانیہ کی نئی وزیرِ خارجہ یویٹ کوپر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔
ٹیلیفونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے امارات اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات، تعاون اور شراکت داری کے نئے امکانات پر تبادلہ خیال کیا اور مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے یویٹ کوپر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی اور باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ تعاون کے خواہاں ہیں۔
دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی گفتگو کی اور باہمی دلچسپی کے کئی امور پر خیالات کا تبادلہ کیا۔