ایشیا جیوجِتسو چیمپئن شپ میں اماراتی کھلاڑیوں کا قابل ذکر مظاہرہ، 6 طلائی، 7 چاندی اور 5 کانسی کے تمغے حاصل

ابوظہبی، 7 ستمبر، 2025 (وام)--ساتویں ایشیا جیوجِتسو چیمپئن شپ کے آخری روز متحدہ عرب امارات کے کھلاڑیوں نے مختلف کلبز اور اکیڈمیز کی نمائندگی کرتے ہوئے 18 تمغے اپنے نام کیے، جن میں 6 طلائی، 7 چاندی اور 5 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔
یہ نمایاں کامیابی علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اماراتی جیو جِتسو کی بڑھتی ہوئی برتری کا ثبوت سمجھی جا رہی ہے، جس میں نوجوان، پروفیشنل اور ماسٹر ڈویژن کے کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و جذبے سے حصہ لیا۔
یہ ایونٹ ابوظہبی جیو جِتسو پرو کے زیرِ اہتمام 5 سے 7 ستمبر تک مبادلہ ایرینا، ابوظہبی میں منعقد ہوا، جس میں 10 مختلف ممالک سے آئے ہوئے 1,800 کھلاڑیوں نے مختلف کیٹیگریز میں شرکت کی۔
منتظمین کے مطابق، یہ چیمپئن شپ نہ صرف ایشیائی سطح پر بلکہ عالمی جیوجِتسو کیلنڈر کا ایک اہم ٹورنامنٹ بن چکی ہے، جہاں دنیا بھر سے بہترین کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔
چیمپئن شپ کا انعقاد اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار پر کیا گیا، جس کے ذریعے ابوظہبی جیو جِتسو پرو نے ایک بار پھر ابوظہبی کو "جیو جِتسو کا عالمی دارالحکومت" قرار دلانے کی اپنی کوششوں کو مضبوط کیا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس نہ صرف اماراتی کھلاڑیوں کو بین الاقوامی سطح پر مواقع فراہم کرتے ہیں بلکہ نوجوانوں میں اسپورٹس کلچر اور پیشہ ورانہ کھیلوں کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔