ابوظہبی میں امارات و لبنان کے وزراء کی ملاقات، توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 7 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان سے لبنان کے وزیر برائے توانائی اور پانی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر لبنان کے وزیر ثقافت ڈاکٹر غسان سلامے بھی موجود تھے۔
یہ ملاقات آج ابوظہبی میں ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر گفتگو کی، بالخصوص توانائی کے شعبے میں دوطرفہ تعاون پر غور کیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے لبنانی وزیر جو سادی کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ امارات اور لبنان کے مابین گہرے برادرانہ روابط قائم ہیں، جنہیں مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔
ملاقات کے دوران ایمریٹس ڈرگ اسٹیبلشمنٹ بورڈ کے چیئرمین اور معاون وزیر برائے اقتصادی و تجارتی امور سعید مبارک الحاجری بھی شریک تھے۔