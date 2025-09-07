ابوظہبی میں بین الاقوامی شکار و گھڑسواری نمائش قابلِ ذکر کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر

ابوظہبی، 7 ستمبر 2025 (وام)--ابوظہبی میں منعقدہ 22ویں بین الاقوامی شکار و گھڑسواری نمائش (ADIHEX) قابلِ ذکر کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگئی۔ یہ نمائش الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے اور ایمریٹس فالکنرز کلب کے چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان کی سرپرستی میں منعقد کی گئی۔
نمائش میں 9 روز کے دوران 3 لاکھ 79 ہزار 572 سے زائد زائرین نے شرکت کی، جو کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 9.2 فیصد اضافہ ظاہر کرتا ہے۔
نمائش کو مقامی و بین الاقوامی سطح پر نمائش کنندگان اور زائرین کی جانب سے بے پناہ سراہا گیا۔ ایڈنیک گروپ، جو مدن کی ذیلی تنظیم ہے، نے امارات فالکنرز کلب کے اشتراک سے اس ایڈیشن کا انعقاد کیا، جسے 2003 کے بعد سے سب سے وسیع، اور کامیاب ایڈیشن قرار دیا جا رہا ہے۔
اس موقع پر امارات فالکنرز کلب کے سیکریٹری جنرل ماجد علی المنصوری نے کہا کہ نمائش نے شکار، گھڑسواری اور روایتی کھیلوں کے فروغ میں ابوظہبی کی عالمی حیثیت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نمائش صرف ثقافتی ہی نہیں بلکہ اقتصادی حوالے سے بھی اہم مرکز بن چکی ہے، جہاں مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کو باہمی تبادلہ خیال اور روابط کے مواقع میسر آتے ہیں۔
انہوں نے امارات کی قیادت کی دانشمندانہ سرپرستی کو سراہتے ہوئے تمام شراکت داروں، اسپانسرز اور معاونین کا شکریہ ادا کیا، جن کی کاوشوں سے یہ تقریب ہر پہلو سے مثالی ثابت ہوئی۔
ایڈنیک گروپ کے منیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او حمید مطر الظاہری نے بتایا کہ اس سال کی نمائش نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے اور ہر شعبے میں غیرمعمولی کامیابیاں حاصل کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نمائش میں 15 مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین، شوقین، اور خاندانی زائرین نے شرکت کی، جو امارات اور دنیا بھر سے آئے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ آٹھ فالکن نیلامیاں منعقد کی گئیں، جن میں اعلیٰ معیار کے مقامی اور بین الاقوامی باز پیش کیے گئے۔ ان نیلامیوں کے ذریعے 21 ہزار 795 شرکاء نے شرکت کی جبکہ بازوں کی فروخت 21 لاکھ 99 ہزار درہم اور اونٹوں کی نیلامی سے 17 لاکھ درہم کی فروخت ریکارڈ کی گئی۔
الظاہری نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ اس کامیابی کو مدِنظر رکھتے ہوئے نومبر میں العین انٹرنیشنل ہنٹنگ اینڈ ایکویسٹرین ایگزیبیشن پہلی بار ایڈنیک سینٹر العین میں منعقد کی جائے گی۔ اس موقع پر کئی کمپنیوں اور برانڈز نے پہلے ہی اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اگلے سال کی نمائش کیلئے 60 فیصد جگہ پہلے ہی بک ہو چکی ہے، جو شرکاء کے اعتماد کا مظہر ہے۔
نمائش کے ڈائریکٹر سعد الحسنی کے مطابق، اس سال کا تھیم ‘میراث زندہ رہتی ہے’ تھا، جس میں فالکن بیوٹی کانٹیسٹ، عربی سلوقی بیوٹی کانٹیسٹ، بین الاقوامی ڈاگ شو اور اماراتی ہینڈلرز مقابلے جیسے شاندار مقابلے شامل تھے۔
انہوں نے بتایا کہ 46 مقامی و بین الاقوامی فالکن بریڈنگ فارموں نے شرکت کی، جہاں زائرین نے اعلیٰ نسل کے باز خریدنے کے منفرد مواقع حاصل کیے۔
منتظمین کے مطابق، نمائش کا آئندہ ایڈیشن 2026 میں ایڈنیک سینٹر ابوظہبی میں منعقد ہوگا، جس میں مزید نئے شعبے، بین الاقوامی نمائش کنندگان اور خاندانوں کیلئے ناقابل فراموش تجربات شامل ہوں گے۔