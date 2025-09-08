متحدہ عرب امارات کے رہنماوں کی شمالی مقدونیہ کے صدر کو یوم آزادی کی مبارکباد

ابوظہبی، 8 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جمہوریہ شمالی مقدونیہ کے صدر گورڈانا سلجانوسکا-ڈیوکووا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔
اس موقع پر، وائس پریذیڈنٹ، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی عدالت کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے بھی شمالی مقدونیہ کے صدر گورڈانا سلجانوسکا-ڈیوکووا اور وزیر اعظم ہرسٹیجان میکوسکی کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں۔