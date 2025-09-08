ایک دہائی میں ایک ارب مسافر، فضائی معیار کی عالمی درجہ بندی میں امارات سرفہرست

دبئی، 8 ستمبر، 2025 (وام)--وفاقی مسابقت و شماریات مرکز کے اعداد و شمار کے مطابق متحدہ عرب امارات کے ہوا بازی شعبے نے نمایاں ترقی کی ہے۔ 2015 سے 2024 کے دوران ملک کے ہوائی اڈوں سے گزرنے والے مسافروں کی مجموعی تعداد ایک ارب سے بڑھ گئی، جبکہ طیاروں کی آمد و رفت 64 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق امارات کو ایئر ٹرانسپورٹ کوالٹی انڈیکس میں عالمی سطح پر پہلی پوزیشن ملی، جب کہ پانچ دیگر اشاریوں میں ٹاپ ٹین میں جگہ بنا کر خطے اور دنیا میں اپنی مسابقت مضبوط کی۔
وزیرِ معیشت و سیاحت اور جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی (GCAA) کے چیئرمین عبداللہ بن طوق المری نے کہا کہ گزشتہ دہائی کی غیر معمولی کامیابیاں قیادت کی رہنمائی میں اختیار کی گئی قومی حکمتِ عملیوں اور اقدامات کا نتیجہ ہیں۔ ان کے بقول یہ نتائج امارات کو عالمی ہوا بازی و سفری نقشے پر مزید نمایاں بناتے ہیں اور محفوظ، موثر اور پائیدار نظام کی تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق 2015 میں مسافروں کی آمدورفت 11 کروڑ 48 لاکھ تھی جو 2024 میں بڑھ کر 14 کروڑ 78 لاکھ ہو گئی، جبکہ 2015 تا 2024 کے دوران کل مسافر (آمد، روانگی اور ٹرانزٹ) 1 ارب سے زائد رہے۔ اسی عرصے میں طیاروں کی آمدورفت 64 لاکھ سے زیادہ ریکارڈ کی گئی اور صرف 2024 میں یہ تعداد 8 لاکھ سے بڑھ گئی۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ٹیکنالوجی کے انضمام، اعلیٰ معیارِ سلامتی اور معیاری خدمات نے اماراتی ہوابازی کو قومی اقتصادی پائیداری کا اہم ستون بنا دیا ہے۔