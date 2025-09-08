ابوظہبی کے ولی عہد کی بریکس ورچوئل سربراہی اجلاس میں شرکت، امارات کی جانب سے عالمی معاشی شراکتوں کے فروغ پر زور

ابوظہبی، 8 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدرعزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی جانب سے ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے بریکس قائدین کے ورچوئل سربراہی اجلاس میں شرکت کی، جس کی صدارت برازیل کے صدر لوئیز اِناسئو لولا دا سلوا نے کی۔
شیخ خالد بن محمد نے اجلاس سے امارات کا خطاب پیش کرتے ہوئے شریک ممالک کو امارات کے صدر کے خیرسگالی پیغام اور اجلاس کی کامیابی کے لیے نیک تمنائیں پہنچائیں۔ انہوں نے رواں سال بریکس کی قیادت سنبھالنے کے بعد سے گروپ کی مؤثر رہنمائی پر برازیل کی کاوشوں کو سراہا اور 6–7 جولائی 2025 کو ریو ڈی جنیرو میں ہونے والی 17ویں بریکس سمٹ کے نمایاں نتائج کو اہم قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ بریکس اجتماعی بین الاقوامی اقدام کا ایک کلیدی فورم ہے جو رکن ممالک اور ان کے عوام کی ترقی کا محرک ہے، اور یہ وژن امارات کی اس پالیسی سے ہم آہنگ ہے جس کے تحت پائیدار ترقی، شراکتِ نمو اور ہمہ گیر خوش حالی کے لیے اقتصادی و تجارتی شراکتوں کو وسعت دی جا رہی ہے۔
اجلاس میں رکن ممالک کے مابین تعاون کے فروغ، غیر ملکی تجارت کی سہولت کاری اور اقتصادی یکجائی کے لیے بنیادی ڈھانچے، توانائی اور ڈیجیٹل تبدیلی جیسے کلیدی شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر تبادلۂ خیال ہوا۔ ساتھ ہی ترقی پذیر ملکوں میں پائیدار نمو کے اہداف، عالمی معاشی امور پر سیاسی مکالمے کی مضبوطی اور بین الاقوامی تجارتی نظام کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی حکمتِ عملی پر زور دیا گیا۔
سربراہی اجلاس میں چین کے صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پوتن، مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی، جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا، ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیان، انڈونیشیا کے صدر پربووو سبیانتو، بھارت کے وزیرِ خارجہ ڈاکٹر سُبرامنیم جے شنکر اور ایتھوپیا کے وزیرِ خارجہ ڈاکٹر گیڈیون تیموتھیوس شریک تھے۔