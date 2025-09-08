اسپیشل اولمپکس یو اے ای کی خواتین نے آویرو میں چھ تمغے جیت لیے

آویرو، پرتگال، 8 ستمبر 2025 (وام)--اسپیشل اولمپکس یو اے ای کی خواتین کھلاڑیوں نے پرتگال کے شہر آویرو میں منعقدہ پہلی بین الاقوامی پرتگالی اسپیشل اولمپکس سمر گیمز میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 6 تمغے اپنے نام کر لیےہیں۔
تین روزہ مقابلوں میں آٹھ ملکوں—پرتگال (میزبان)، متحدہ عرب امارات، ہسپانیہ، اٹلی، مالٹا، موناکو، رومانیہ اور انڈورا—کی 300 سے زائد خواتین ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ یو اے ای کے وفد نے ریتھمک جمناسٹکس میں 1 طلائی، 3 نقرئی اور 2 کانسی کے تمغے جیتے، جو ہوپ اور بال کے مقابلات میں حاصل ہوئے۔