حتا میں پہلا ریتیلا گھڑ سواری ٹریک—پہلا مرحلہ 2.54 کلومیٹر، دبئی میونسپلٹی کا اعلان

دبئی، 9 ستمبر، 2025 (وام)--دبئی میونسپلٹی نے حتا میں پہلا ریتیلا گھڑ سواری ٹریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ منصوبے کے ابتدائی مرحلے میں ٹریک کی لمبائی 2.54 کلومیٹر اور چوڑائی 3 میٹر رکھی گئی ہے، تاکہ گھڑ سواری کے شائقین، نو آموزوں اور سیاحوں کو حتا کے پہاڑی مناظر کے درمیان محفوظ اور پُرمہم سیاحت میسر آئے۔
یہ منصوبہ سپریم کمیٹی برائے نگرانیِ ترقیِ حتا کی سرگرمیوں کا حصہ ہے اور خطے کے لیے جامع ترقیاتی خاکے سے ہم آہنگ ہے۔ اس کا مقصد امارت کی سیاحت، معیشت اور تجارت کے فروغ کے ساتھ حتا میں معیاری تفریحی و کھیلوں کی سہولتیں مہیا کرنا ہے۔
حکومتِ دبئی کے مطابق ٹریک محض کھیل تک محدود نہیں رہے گا بلکہ نئی سرمایہ کاری اور چھوٹے و درمیانی کاروبار کے لیے محرّک ثابت ہوگا۔ گھڑ سواری، ریٹیل، میہمان نوازی اور سیاحت جیسے شعبوں میں مواقع پیدا ہوں گے، جب کہ اصل اور مہم جُوئی پر مبنی تجربات کے متلاشی سیاحوں کی بدولت مقامی معیشت کو تقویت اور رہائشیوں کی توقعات کو سہارا ملے گا۔
پبلک فسیلٹیز ایجنسی کے سی ای او بدر انوہی نے کہاکہ، “ہم دبئی میں گھڑ سواری کے شائقین کے لیے حتا کو پسندیدہ مقام بنانے پر کام کر رہے ہیں، ساتھ ہی اماراتی شناخت کی عکّاس گھڑ سواری کی روایت کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ٹریک مقامی برادری کے لیے نئی معاشی سرگرمیوں کے در کھولے گا اور حتا کی حیثیت کو دلکش اور اُبھرتی سیاحتی منزل کے طور پر مزید مضبوط کرے گا۔”
زائرین کرائے کے گھوڑوں پر سواری کرسکیں گے یا اپنے گھوڑے لا کر قدرتی ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ بین الاقوامی سلامتی اور معیار کے تقاضوں کے مطابق تیار کیا گیا یہ ریتیلا ٹریک، دبئی میونسپلٹی کی تفریحی متبادل بڑھانے، معیارِ زندگی سنوارنے اور دبئی کو رہائش، کام اور سیاحت کے لیے بہترین شہر بنانے کی کاوشوں میں ایک نئی پیش رفت ہے۔