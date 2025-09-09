افغانستان میں تباہ کن زلزلہ: کم از کم 2,200 ہلاکتیں، 5,230 گھر تباہ

کابل، 9 ستمبر، 2025 (وام)--اقوامِ متحدہ کے ابتدائی جائزے کے مطابق افغانستان میں حالیہ زلزلے سے 5,230 مکانات مکمل طور پر تباہ اور 672 کو جزوی نقصان پہنچا ہے، تاہم دور افتادہ علاقوں تک رسائی نہ ہونے کے باعث مجموعی صورتحال کا پورا اندازہ تاحال ممکن نہیں ہو سکا۔ جائزہ 49 دیہات میں مکمل کیا گیا، جب کہ مجموعی طور پر 441 متاثرہ دیہات میں بیشتر مقامات تک ٹیمیں نہیں پہنچ پائیں۔
اقوامِ متحدہ کے ادارہ برائے ہم آہنگیِ انسانی امور (اوچا) میں حکمتِ عملی و رابطہ کاری کی سربراہ شینن اوہارا نے بتایا کہ ملک کے ناہموار اور پہاڑی مشرق میں 6.0 شدت کے زلزلے کے بعد سڑکوں کی تباہ حالی نے اثرات جانچنے اور امدادی سرگرمیوں کو انتہائی دشوار بنا دیا ہے۔ ان کے مطابق 5.2 سے 5.6 شدت کے سلسلہ وار جھٹکوں نے مشکلات میں مزید اضافہ کیا۔
زلزلہ 31 اگست کو آیا تھا جس میں اب تک کم از کم 2,200 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور خدشہ ہے کہ ملبہ ہٹنے کے ساتھ یہ تعداد بڑھے۔ اقوامِ متحدہ کے اندازے کے مطابق آفت سے 5 لاکھ تک افراد متاثر ہوئے ہیں جن میں نصف سے زیادہ بچے شامل ہیں۔ حکام کے بقول، مواصلاتی رکاوٹیں، دشوار گزار جغرافیہ اور مسلسل آفٹر شاکس فوری امداد، پناہ اور طبی سہولیات کی فراہمی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔