ایپل کا 'آئی فون ایئر' متعارف، پرو کارکردگی، پورے دن کی بیٹری اور مضبوط ڈیزائن

نیویارک، 10 ستمبر، 2025 (وام)--ایپل نے 10 ستمبر 2025 کو نیویارک میں ’آئی فون ایئر‘ متعارف کرایا، جو کمپنی کے مطابق اب تک کا سب سے پتلا آئی فون ہے اور پرو سطح کی کارکردگی فراہم کرتا ہے۔
کمپنی کے بیان کے مطابق نئی ڈیوائس کی قیمت 999 ڈالر سے شروع ہوگی اور یہ اسپیس بلیک، کلاؤڈ وائٹ، لائٹ گولڈ اور اسکائی بلو رنگوں میں دستیاب ہوگی۔ اسٹوریج 256 جی بی سے آغاز کرے گی جب کہ 512جی بی اور 1 ٹی بی کے آپشنز بھی دیے جائیں گے۔
مزید کہا گیا کہ ’آئی فون ایئر‘ انتہائی باریک اور ہلکے ڈیزائن کے ساتھ آیا ہے جو پچھلے تمام ماڈلز سے زیادہ مضبوط ہے، جبکہ کیمرے کی جدت آمیز خصوصیات اور پورے دن کی بیٹری لائف بھی فراہم کرتا ہے۔