اے ایف سی انڈر 23 ایشین کپ: امارات نے فائنلز میں جگہ بنا لی

ابوظہبی، 10 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی انڈر 23 فٹبال ٹیم نے اے ایف سی انڈر 23 ایشین کپ کے فائنلز میں رسائی حاصل کر لی، اگرچہ آج گروپ 9 کے تیسرے راؤنڈ میں النہیان اسٹیڈیم میں ایران کے خلاف 3-2 سے ناکامی ہوئی۔
ایران نے 9 پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ یو اے ای 6 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ امارات چار بہترین رنر اپ ٹیموں میں شامل ہو کر فائنلز کے لیے کوالیفائی کرنے میں کامیاب رہی۔
ٹورنامنٹ کے قوانین کے مطابق 11 گروپس کی فاتح ٹیمیں اور چار بہترین دوسری پوزیشن کی ٹیمیں، میزبان سعودی عرب کے ساتھ مل کر فائنلز میں حصہ لیں گی جو آئندہ سال سعودی عرب میں منعقد ہوں گے۔