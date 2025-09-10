افغانستان میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے امارات کی انسانی ہمدردی کی کوششیں تیز

ابوظہبی، 10 ستمبر، 2025 (وام) – متحدہ عرب امارات نے افغانستان کے مشرقی علاقوں میں آنے والے زلزلے کے بعد افغان عوام کی امداد کے لیے اپنی انسانی ہمدردی کی سرگرمیاں مزید تیز کر دی ہیں۔
وزارتِ دفاع کے مشترکہ آپریشنز کمانڈ کے مطابق امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایت پر ایک امدادی جہاز تیار کیا جا رہا ہے، جو ہزاروں ٹن خوراک، خیمے اور طبی سامان لے کر افغانستان روانہ ہوگا۔
یہ جہاز مختلف اماراتی فلاحی اور امدادی تنظیموں کے تعاون سے تیار کیا جا رہا ہے، جو متاثرہ افغان عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے قومی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
مشترکہ آپریشنز کمانڈ نے بتایا کہ یہ اقدام اس بات کی واضح مثال ہے کہ متحدہ عرب امارات آفات سے دوچار کمیونٹیز کی مدد اور خطے و عالمی سطح پر انسانی و امدادی خدمات کے حوالے سے ہمیشہ نمایاں کردار ادا کرتا آیا ہے۔