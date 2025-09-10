اگست میں عجمان کی جائیدادوں کے سودے 1.9 ارب درہم سے تجاوز، 21 فیصد اضافہ

عجمان، 10 ستمبر، 2025 (وام)--عجمان میں اگست کے دوران رئیل اسٹیٹ کے سودوں کی مالیت 1.9 ارب درہم تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 21 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ یہ اعداد و شمار محکمۂ اراضی و جائیداد ریگولیشن کی جاری کردہ رپورٹ میں سامنے آئے۔
محکمے کے ڈائریکٹر جنرل، عمر بن عمیر المحیری نے بتایا کہ اگست میں کل 1,389 جائیداد کے سودے ریکارڈ کیے گئے، جبکہ جائیداد کی خرید و فروخت کے 1,116 لین دین ہوئے جن کی مجموعی مالیت 1.39 ارب درہم سے زیادہ رہی۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگست میں 214 رہن (Mortgage) کے سودے بھی رجسٹرڈ کیے گئے جن کی مجموعی مالیت 285 ملین درہم سے تجاوز کر گئی۔
المحیری نے واضح کیا کہ یہ اعداد و شمار رئیل اسٹیٹ سیکٹر کی مضبوطی اور سرمایہ کاری کے متنوع مواقع کو ظاہر کرتے ہیں، جو مختلف اقسام کے سرمایہ کاروں کو عجمان میں کاروبار کرنے اور اس کی منفرد سہولتوں اور مسابقتی برتری سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتے ہیں۔