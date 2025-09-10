شارجہ میں انٹرنیشنل گورنمنٹ کمیونیکیشن فورم 2025 کا آغاز، 237 ماہرین کی شرکت

شارجہ، 10 ستمبر 2025 (وام)--شارجہ گورنمنٹ میڈیا بیورو کے زیر اہتمام 14واں انٹرنیشنل گورنمنٹ کمیونیکیشن فورم (IGCF 2025) آج شارجہ ایکسپو سینٹر میں شروع ہوگیا۔
"معاشرتی معیارِ زندگی کے لیے رابطہ کاری" کے موضوع کے ساتھ یہ دو روزہ فورم دنیا بھر سے 237 مقررین کو یکجا کر رہا ہے، جن میں حکومتی رہنما، عالمی ماہرین، ماہرِ تعلیم اور جدت کار شامل ہیں۔ فورم میں 110 سے زائد پروگرامز منعقد ہوں گے جن میں پینل ڈسکشنز، کلیدی خطابات اور ورکشاپس شامل ہیں۔
فورم میں معیارِ زندگی پر براہِ راست اثرانداز ہونے والے عالمی مسائل پر بات کی جا رہی ہے جن میں غذائی تحفظ، صحت عامہ، تعلیم، ماحولیاتی پائیداری اور سبز معیشت شامل ہیں۔
پروگرام میں 51 پینل ڈسکشنز، سات خصوصی تقاریر اور 22 ورکشاپس شامل ہیں، جو 22 انٹرایکٹو پلیٹ فارمز پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ سرگرمیاں 30 مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے منعقد ہو رہی ہیں۔