یورپی یونین کی دوحہ پر اسرائیلی فضائی حملے کی مذمت، قطر سے اظہارِ یکجہتی

برسلز، 10 ستمبر 2025 (وام)--یورپی یونین نے دوحہ پر اسرائیلی فضائی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون اور قطر کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔
برسلز میں یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس کی جانب سے جاری بیان میں قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور قطر کو یورپی یونین کا ایک اسٹریٹجک شراکت دار قرار دیا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ، "غزہ میں جنگ کے کسی بھی اضافی بگاڑ سے بچنا ضروری ہے کیونکہ یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں۔ ہم جنگ بندی کے لیے جاری تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔"
مزید کہا گیا کہ حماس کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے اور یورپی یونین نے 2024 میں حماس اور فلسطینی اسلامک جہاد کے خلاف نئی پابندیاں بھی عائد کی تھیں۔