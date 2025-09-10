العین زو کو ورلڈ ایسوسی ایشن آف زوز اینڈ ایکویریمز کی رکنیت حاصل

العین، 10 ستمبر، 2025 (وام)--العین زو نے باضابطہ طور پر ورلڈ ایسوسی ایشن آف زوز اینڈ ایکویریمز (WAZA) کی رکنیت حاصل کر لی ہے، جس کے بعد وہ جنگلی حیات کے تحفظ، جانوروں کی فلاح، پائیداری اور ماحولیاتی تعلیم کے لیے کام کرنے والے عالمی نیٹ ورک کا حصہ بن گیا ہے۔
چڑیا گھر و ایکویریم پبلک انسٹیٹیوشن العین کے مینیجنگ ڈائریکٹر ولید سعید السعیدی نے کہاکہ،"یہ سنگِ میل ابوظہبی کے 2030 وژن کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد حیاتیاتی تنوع اور قدرتی ورثے کا تحفظ ہے۔ یہ العین زو کے مشن کو مزید تقویت دیتا ہے کہ جنگلی حیات کے تحفظ کو تحقیق، انواع کی نگہداشت اور عوامی آگاہی کے ذریعے آگے بڑھایا جائے، جبکہ پائیداری اور ماحولیاتی قیادت میں ابوظہبی اور العین زو کی عالمی حیثیت کو بھی مستحکم کیا جائے۔"
WAZA کی رکنیت العین زو کی ان مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے جو ایک تجربہ کار اور پُرجوش ماہر ٹیم کی قیادت میں جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اس سے ادارے کی بین الاقوامی سطح پر ساکھ مزید مضبوط ہوئی ہے اور مقامی کمیونٹی میں جنگلی حیات کے تحفظ کی اہمیت اجاگر کرنے میں مدد ملی ہے۔ ساتھ ہی یہ مختلف انواع کے لیے ایک محفوظ اور قدرتی ماحول فراہم کرنے کی کاوشوں کا حصہ بھی ہے۔ العین زو متحدہ عرب امارات اور خطے کی نمایاں ترین تعلیمی سیاحتی منزلوں میں سے ایک ہے۔
یہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ 2025 میں یہ ادارہ دوسری مرتبہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس سے قبل سال کے آغاز میں العین زو کو ایسوسی ایشن آف زوز اینڈ ایکویریمز (AZA) کی جانب سے بھی منظوری مل چکی ہے، جو اس شعبے میں دنیا کے سب سے معتبر معیاروں میں شمار ہوتا ہے۔