متحدہ عرب امارات کے صدر کی امیرِ قطر سے ملاقات، قطر کی خودمختاری کی بھرپور حمایت کا اعادہ

دوحہ، 10 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر، عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج قطر کے امیر، عزت مآب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے قریبی تعلقات اور قطر کی سرزمین پر اسرائیلی حملے کے اثرات پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
یہ ملاقات دوحہ کے امیری دیوان میں صدر امارات کے برادرانہ دورے کے موقع پر ہوئی۔
شیخ محمد بن زاید نے قطر کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی اور اس کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور عوام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ مجرمانہ حملہ قطر کی خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے، جو خطے کی سلامتی، استحکام اور امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
صدر امارات نے امیرِ قطر کی ان کوششوں کو بھی سراہا جو وہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کر رہے ہیں۔
صدر کے ہمراہ آنے والے اعلیٰ سطحی وفد میں دبئی کے ولی عہد، نائب وزیراعظم اور وزیر دفاع شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، ابوظہبی کے نائب حکمران اور مشیر برائے قومی سلامتی شیخ طحنون بن زاید النہیان، نائب وزیراعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، صدارتی امور برائے ترقی و شہداء کے معاملات کے نائب چیئرمین شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، اور صدارتی امور برائے خصوصی معاملات کے نائب چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان شامل ہیں۔
وفد میں مزید یو اے ای کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، سیکرٹری جنرل سپریم کونسل برائے قومی سلامتی علی بن حماد الشامسی، صدر کے دفتر برائے اسٹریٹجک امور کے چیئرمین اور ابوظہبی ایگزیکٹو آفس کے چیئرمین ڈاکٹر احمد مبارک علی المزروعی، اور وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی ڈاکٹر سلطان بن احمد الجابر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد دیگر اعلیٰ حکام بھی صدر امارات کے ہمراہ ہیں۔
دورے کے اختتام پر صدر امارات عزت مآب شیخ محمد بن زاید حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے جہاں امیرِ قطر اور متعدد شیوخ و اعلیٰ حکام نے انہیں الوداع کہا۔