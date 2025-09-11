صدر امارات شیخ محمد بن زاید کا برادرانہ دورۂ عمان، صلالہ آمد پر سلطان ہَیثم بن طارق کا استقبال

صلالہ، 11 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان آج برادرانہ دورے پر سلطنت عمان کے شہر صلالہ پہنچے۔

صلالہ کے رائل ایئرپورٹ پر عمان کے سلطان عزت مآب ہَیثم بن طارق نے صدر امارات کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔

صدر امارات کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد موجود تھا، جس میں نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، نصدارتی عدالت برائے ترقی اور شہداء کے امور کے نائب چیئرمین شیخ ذیاب بن محمد بن زاید، نائب چیئرمین صدارتی امور برائے خصوصی معاملات شیخ حمدان بن محمد بن زاید، صدر امارات کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور متعدد اعلیٰ حکام شامل تھے۔

استقبال کرنے والوں میں عمان کے نائب وزیر اعظم برائے دفاعی امور عزت مآب سید شِہاب بن طارق آل سعید، وزیرِ ثقافت، کھیل و نوجوانان سید ذی یزن بن ہَیثم آل سعید، سید بلالرَب بن ہَیثم آل سعید سمیت متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔