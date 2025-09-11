اماراتی ہیومینیٹیرین کونسل کا "ایڈ فورسائیٹ پروگرام" کا اعلان، عالمی ماہرین کی ماسٹر کلاسز کا 29 ستمبر سے آغاز

ابوظہبی، 11 ستمبر 2025 (وام) – متحدہ عرب امارات کے صدارتی دیوان کے تحت انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین اینڈ فلاحی کونسل (IHPC) کے اعلان کے مطابق 29 ستمبر سے 4 اکتوبر 2025 تک انسانی خدمت کے شعبے میں ملکی قیادت کے لیے عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی ماسٹر کلاسز منعقد کی جائیں گی۔ اس اقدام کا مقصد شرکاء کو بدلتے ہوئے بین الاقوامی امدادی رجحانات کے بارے میں جدید علم فراہم کرنا ہے۔
یہ اقدام "ایڈ فور سائیٹ پروگرام" کے نام سے متعارف کیا گیا ہے، جس کا مقصد انسانی خدمت کے موجودہ منظرنامے پر عملی و نظریاتی بصیرت فراہم کرتے ہوئے عالمی امداد کے مستقبل کی تشکیل میں امارات کے عزم کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
چار بنیادی ستونوں, تعلیم، صلاحیت سازی، تجربات کا تبادلہ اور اسٹریٹجک نیٹ ورکنگ پر مبنی یہ پروگرام امارات کے امدادی نظام کو ایسے وژن اور وضاحت سے مستحکم کرے گا جو تیزی سے بدلتی دنیا میں درکار ہے۔
یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے جو عالمی مہارت کو اماراتی قیادت کے سامنے براہِ راست لاتا ہے۔ حکام کے مطابق، آج کی دنیا میں جہاں جغرافیائی سیاست، انسانی بحران اور ترقیاتی چیلنجز ایک دوسرے سے جُڑے ہوئے ہیں، وہاں مستقبل بینی کسی آسائش کا نام نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔
منتخب مقررین میں بیاتریز نوفال، بارٹ فونٹین اور ہوسک لی ماکیاما شامل ہیں۔ بیاتریز نوفال عالمی حکمرانی، علاقائی انضمام اور خارجہ امور کی ایک سینئر مشیر ہیں۔ وہ ارجنٹینا کی جی20 شیراپا اور خصوصی نمائندہ برائے جی20 امور بھی رہ چکی ہیں اور عالمی بینک و انٹر امریکن ڈویلپمنٹ بینک کے ساتھ بطور مشیر کام کرچکی ہیں۔
جبکہ، بارٹ فونٹین ڈویلپمنٹ اور ہیومینیٹیرین ایڈ کے سینئر مشیر ہیں۔ انہوں نے بیلجیئم کے لیے انیبل کی 2030 بین الاقوامی تعاون حکمتِ عملی تیار کرنے کے ساتھ ساتھ افریقہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسٹریٹجک ماڈلز بھی وضع کیے، جو موزمبیق، ایتھوپیا اور انگولا میں یورپی یونین، نیدرلینڈز اور جرمن تعاون ایجنسیوں کے ساتھ مل کر نافذ کیے گئے۔
اسی طرح ہوسک لی ماکیاما تجارت، ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی امور کے ممتاز ماہر ہیں۔ وہ لندن اسکول آف اکنامکس کے ٹریڈ پالیسی ہب میں ڈسٹنگوئشڈ سینئر فیلو اور یورپی سینٹر فار انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے جی7 اور جی20 ممالک کو تجارتی پالیسی، اقتصادی انضمام اور سلامتی سے متعلق مشورے دیے ہیں، جبکہ یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدوں اور سفارتی مذاکرات میں بھی ان کا کردار نمایاں رہا ہے۔
یہ پروگرام امارات کو عالمی امدادی مستقبل میں جدت، تعاون اور اسٹریٹجک قیادت کے ذریعے ایک تھنک لیڈر کے طور پر نمایاں کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد اماراتی قیادت کو ایسے خطوں میں مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے جو بحرانوں سے متاثر ہیں یا جہاں روایتی عطیہ دہندگان کی موجودگی کم ہے، بشمول افریقہ، ایشیا، لاطینی امریکا اور نازک بعد از تنازعہ ماحول۔
یہ پروگرام آفس آف ڈیویلپمنٹ اینڈ افیئرز کی قیادت میں صدارتی دیوان کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اہم شراکت دار اداروں میں ابوظہبی فنڈ فار ڈیویلپمنٹ، ہلال احمر امارات اور دیگر نمایاں انسانی خدمت کے ادارے شامل ہیں۔