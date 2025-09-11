پنجاب میں شدید سیلاب، لاکھوں افراد متاثر، ریسکیو آپریشن جاری

اسلام آباد، 11 ستمبر 2025 (وام)--مشرقی پاکستان کے شہر جلالپور پیروالا کے قریب فوج کی مدد سے ریسکیو اہلکاروں نے بدھ کو ہزاروں افراد کو سیلاب زدہ دیہات سے نکالنے کے لیے کارروائیاں تیز کر دیں، کیونکہ پانی کی سطح خطرے کے نشان کو چھو گئی ہے۔
ریسکیو آپریشن رات بھر جاری رہا اور اب بھی جاری ہے۔ ریلیف کمشنر نبیل جاوید کے مطابق صرف اس علاقے میں تقریباً ایک لاکھ 42 ہزار افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بے گھر ہونے والے بیشتر لوگ رشتہ داروں کے پاس منتقل ہوگئے ہیں جبکہ ہزاروں افراد تحفظی بند اور ریلیف کیمپوں میں بے آسرا راتیں گزارنے پر مجبور ہیں۔
بدھ کو ریسکیو ٹیموں کو کشتیوں کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں پھنسے لوگوں کو درختوں اور چھتوں سے نکالتے ہوئے دیکھا گیا۔
پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 23 اگست سے اب تک صوبے کے تقریباً 4 ہزار دیہات زیرِ آب آچکے ہیں، جس سے 42 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، 21 لاکھ بے گھر ہوئے اور کم از کم 68 افراد جاں بحق ہوئے۔ یہ صورتحال معمول سے زیادہ مون سون بارشوں اور بھارتی ڈیموں سے بار بار پانی چھوڑنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔