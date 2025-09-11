ابو ظہبی میں پانچواں سالانہ فورم برائے پولیٹیکل اسلام 16 ستمبر کو منعقد ہوگا

ابوظہبی، 11 ستمبر، 2025 (وام)--ٹرینڈز ریسرچ اینڈ ایڈوائزری 16 ستمبر 2025 کو ابو ظہبی میں پولیٹیکل اسلام پر پانچواں سالانہ فورم منعقد کرے گا۔ اس فورم میں مختلف مذہبی، قوم پرست اور نسلی انتہا پسند تحریکوں میں پائے جانے والے تشدد کے مشترکہ رجحانات پر روشنی ڈالی جائے گی۔
افتتاحی تقریب میں ٹرینڈز کے سی ای او ڈاکٹر محمد عبداللہ العلی خیر مقدمی خطاب کریں گے، جب کہ برطانیہ کے ابراہیم معاہدہ گروپ کے چیئرمین رائٹ آنریبل سر لیام فاکس اور محمد بن زاید یونیورسٹی برائے ہیومینیٹیز کے چانسلر ڈاکٹر خلیفہ مبارک الظاہری کلیدی خطابات پیش کریں گے۔
فورم میں انسدادِ دہشت گردی و انتہا پسندی کے لیے "ٹرینڈز گلوبل ایوارڈ" کے فاتح کا اعلان بھی کیا جائے گا۔
بحث و مباحثے میں مختلف ممالک کے محققین، ماہرین اور میڈیا پروفیشنلز شریک ہوں گے تاکہ انتہا پسند تحریکوں کے مشترکہ پہلوؤں اور ان عوامل پر روشنی ڈالی جا سکے جو تشدد کو ان کی مشترکہ زبان بناتے ہیں۔