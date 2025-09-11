غیر قانونی اشتہار پر کارروائی، یو اے ای میڈیا کونسل کا اعلان

ابوظہبی، 11 ستمبر، 2025 (وام)--یو اے ای میڈیا کونسل نے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی نشاندہی کی ہے جس میں اشتہارات سے متعلق ایگزیکٹو ریگولیشن میں درج شرائط و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔
یو اے ای میڈیا کونسل نے واضح کیا کہ وہ غیر قانونی یا غیر مطابقت رکھنے والے اشتہاری طریقوں پر نظر رکھنے اور انہیں منظم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کونسل نے انفرادی اور کارپوریٹ مشتہرین سمیت ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر سرگرم انفلوئنسرز پر زور دیا کہ وہ ذمہ دار اور قابلِ اعتماد میڈیا ماحول کو فروغ دینے کے لیے منظور شدہ ضوابط اور معیارات کی مکمل پابندی کریں۔
کونسل کے مطابق، متعلقہ اشتہار میں ایک مصنوعات کے بارے میں طبی اور علاجی دعوے کیے گئے تھے جن کی کوئی سائنسی بنیاد موجود نہیں تھی اور نہ ہی اس کے لیے متعلقہ صحت اتھارٹی سے سرکاری منظوری لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اشتہار میں گمراہ کن معلومات بھی شامل تھیں، جو پیشہ ورانہ میڈیا معیارات کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔
میڈیا کونسل نے مزید بتایا کہ اشتہار دینے والے کو طلب کرلیا گیا ہے اور اس کے خلاف موجودہ قوانین کے تحت قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔