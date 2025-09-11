2025 کی پہلی ششماہی میں عجمان میں نئے پروفیشنل لائسنسز میں 37 فیصد اضافہ

عجمان، 11 ستمبر، 2025 (وام)--عجمان کے محکمہ برائے اقتصادی ترقی کے اعداد و شمار کے مطابق 2025 کی پہلی ششماہی میں نئے پروفیشنل لائسنسز کے اجرا میں 37 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو عجمان کی بڑھتی ہوئی کاروباری حیثیت اور معاشی مضبوطی کی عکاسی کرتا ہے۔
عجمان کمپیٹیٹِو نیس آفس کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر نئے لائسنسز میں 24 فیصد اضافہ ہوا، جن میں صنعتی لائسنسز میں 11 فیصد اور تجارتی لائسنسز میں 9 فیصد اضافہ شامل ہے۔ لائسنس کی تجدید میں سال بہ سال 8 فیصد اضافہ ہوا، صنعتی و تجارتی لائسنسز کی تجدید 9 فیصد اور پروفیشنل لائسنسز کی تجدید 8 فیصد بڑھی۔
گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں نئے سرمایہ کاروں کی تعداد میں 24 فیصد اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2025 کے آغاز سے فعال لائسنسز کی تعداد میں 8 فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس عرصے میں ایتھوپیا اور سوڈان پہلی بار لائسنس ہولڈرز کی سرفہرست دس قومیتوں میں شامل ہوئے، جو عجمان کی بڑھتی ہوئی متنوع سرمایہ کاری کو ظاہر کرتا ہے۔
محکمہ اقتصادیات عجمان کے ڈائریکٹر جنرل سیف احمد السویدی نے کہا کہ یہ نتائج اس بات کا ثبوت ہیں کہ عجمان نے کاروبار دوست اقدامات اور سہل طریقہ کار کے ذریعے سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے خود کو ایک پرکشش مقام کے طور پر کامیابی سے منوایا ہے۔