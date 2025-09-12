خلیجی تعاون کونسل اور روسی وزیر خارجہ کی اسرائیلی حملے کی مذمت

سوچی، روس، 12 ستمبر 2025 (وام)--خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے اجلاس کے بعد مشترکہ بیان میں قطر پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کی۔
وزرائے خارجہ نے اس حملے کو بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی صریح خلاف ورزی، قطر کی خودمختاری پر واضح حملہ اور خطے میں سلامتی و استحکام کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کو کمزور کرنے کی دانستہ کوشش قرار دیا۔
مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ ایسے اقدامات عالمی برادری سے ایک واضح اور مضبوط مؤقف کے متقاضی ہیں تاکہ اسرائیل کو اس کی مسلسل خلاف ورزیوں سے باز رکھنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا سکیں۔ وزرائے خارجہ نے زور دیا کہ عالمی برادری اور سلامتی کونسل اپنی اخلاقی، سیاسی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ان حملوں کو روکنے اور ان کے اعادے کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر عالمی سطح پر سنجیدہ اور فیصلہ کن ردِعمل نہ آیا تو اس کے خطے اور دنیا کے امن و سلامتی پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔