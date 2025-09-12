شارجہ انسٹیٹیوٹ فار ہیریٹیج اور فن لینڈ کے درمیان ثقافتی تعاون بڑھانے پر اتفاق

شارجہ، 12 ستمبر، 2025 (وام)--شارجہ انسٹیٹیوٹ فار ہیریٹیج (ایس آئی ایچ) اور جمہوریہ فن لینڈ کے درمیان ثقافت اور ورثے کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی۔ یہ ملاقات انسٹیٹیوٹ کے صدر دفتر میں ہوئی جس میں ایس آئی ایچ کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالعزیز المسلم اور متحدہ عرب امارات میں فن لینڈ کی سفیر ٹُولا یریولا نے شرکت کی۔
ڈاکٹر عبدالعزیز المسلم نے بتایا کہ ملاقات میں دونوں فریقین نے مشترکہ ثقافتی پروگرامز اور سرگرمیوں کے انعقاد پر تبادلہ خیال کیا اور عملی تجاویز پیش کیں تاکہ ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ فن لینڈ کا ثقافتی ورثہ متنوع اور منفرد ہے اور یہ ملاقات دونوں جانب تعلقات کو مزید قریب لانے میں اہم قدم ہے۔
فن لینڈ کی سفیر ٹُولا یریولا نے اس موقع پر شارجہ انسٹیٹیوٹ فار ہیریٹیج کے دورے کو سراہا اور کہا کہ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعاون کو بڑھانے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے شارجہ کے ساتھ ورثے اور ثقافت کے میدان میں شراکت داری بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔
یہ دورہ ثقافتی مکالمے اور عوامی سطح پر علم کے تبادلے کو فروغ دینے کی مشترکہ کوششوں کا حصہ ہے، جو شارجہ کی حیثیت کو علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تہذیبی و ثقافتی پل کے طور پر مزید مستحکم کرتا ہے۔