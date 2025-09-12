آسٹریلیا میں الزائمر اور ڈیمنشیا اموات کی سب سے بڑی وجہ قرار

کینبرا، 12 ستمبر، 2025 (وام)--آسٹریلوی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ طرزِ زندگی میں تبدیلی اور ذیابطیس و بلڈ پریشر جیسی دائمی بیماریوں کی بروقت روک تھام سے ڈیمنشیا اور الزائمر کے کیسز میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے۔
تحقیق کے مطابق سگریٹ نوشی، موٹاپا اور ورزش نہ کرنے جیسی غیر صحت مند عادات سے پرہیز بیماری کو روکنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ڈیمنشیا کو اب آسٹریلیا میں سب سے بڑی وجہِ موت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔
آسٹریلین انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ ویلفیئر کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پہلی بار ڈیمنشیا نے امراضِ قلب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب ہر دس میں سے ایک آسٹریلوی شہری اس مرض کے باعث جان گنوا رہا ہے۔
رپورٹ میں مزید پیش گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ چار دہائیوں میں ڈیمنشیا کے مریضوں کی تعداد دس لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔