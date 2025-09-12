ریِم الہاشمی کا بھارت کا دورہ، امارات۔بھارت اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم بنانے پر زور

نئی دہلی، 12 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریِم بنت ابراہیم الہاشمی نے 10 ستمبر کو بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کا سرکاری دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد امارات اور بھارت کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینا اور اعلیٰ سطحی دوروں کے تسلسل پر آگے بڑھنا تھا، جن میں ستمبر 2024 میں ولی عہد ابو ظہبی شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان اور اپریل 2025 میں ولی عہد دبئی شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم کے دورے شامل ہیں۔
اس موقع پر ریِم الہاشمی نے بھارتی وزارتِ خارجہ کے سیکریٹری وکرم مسری سے ملاقات کی، جس میں بھارت میں متعین اماراتی سفیر ڈاکٹر عبدالنصر الشعالی بھی شریک تھے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان چوتھے امارات۔بھارت اسٹریٹجک ڈائیلاگ اور 15ویں مشترکہ کمیشن کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ ان کو عملی تعاون میں ڈھالا جا سکے، جس میں تجارت و سرمایہ کاری، توانائی، دفاع و سلامتی، شہری ہوابازی، جدید ٹیکنالوجی اور ثقافتی تبادلے جیسے شعبے شامل ہیں۔
دونوں فریقین نے علاقائی اور عالمی مسائل و مواقع پر قریبی رابطہ رکھنے اور کثیرالجہتی فریم ورک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا، تاکہ امن و استحکام کے فروغ کے ساتھ ساتھ پائیدار ترقی میں فعال کردار ادا کیا جا سکے۔
ریِم الہاشمی نے دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ 2024-25 میں امارات اور بھارت کے درمیان تجارتی حجم 100.05 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گیا، جو دونوں ملکوں کی قریبی اسٹریٹجک شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے اور مستقبل میں مزید شعبوں میں تعاون کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔