ابوظہبی: کھیتوں پر معاشی سرگرمیوں کی اجازت، 74 نئی سرگرمیاں فہرست میں شامل

ابوظہبی، 12 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے سربراہ شیخ منصور بن زاید النہیان، جو ابوظہبی ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، نے کھیتوں پر معاشی سرگرمیوں سے متعلق 2023 کے فیصلے میں ترمیم کے لیے نیا فیصلہ نمبر (5) جاری کیا ہے۔
اس فیصلے کے تحت کھیتوں پر کی جانے والی معاشی سرگرمیوں کی فہرست میں 74 نئی سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر 145 سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے۔
فیصلے کے مطابق کھیتوں پر جن نئی معاشی سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے ان میں 41 سرگرمیاں پودوں کی پیداوار سے متعلق ہیں، 9 سرگرمیاں معاون پودا پیداوار سے جڑی ہیں، 8 خوراک کی معاون خدمات پر مبنی ہیں، 12 صنعتی معاون سرگرمیوں کے زمرے میں آتی ہیں، جب کہ 2 عام معاون خدمات اور 2 تفریحی سرگرمیوں پر مشتمل ہیں۔
نئے فیصلے کے تحت یہ شرط شامل کی گئی ہے کہ کھیتوں پر معاشی سرگرمیوں کے لیے مختص تعمیر شدہ رقبہ وہی ہوگا جو مجاز حکام طے کریں گے۔ اس کے علاوہ فارم مالکان یا لائسنس یافتہ ادارے صرف اسی صورت میں معاشی سرگرمیاں کر سکیں گے جب کھیت اپنے مقررہ مقصد کے مطابق استعمال کیا جائے۔
ابوظہبی ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر طارق احمد العامری نے بتایا کہ یہ فیصلہ اُس کمیٹی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو ابوظہبی ایگزیکٹیو آفس کی ہدایت پر قائم کی گئی تھی۔ کمیٹی میں محکمہ اقتصادی ترقی، محکمہ بلدیات و ٹرانسپورٹ اور محکمہ ثقافت و سیاحت کے نمائندے شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کمیٹی کا مقصد کھیتوں کے بہتر استعمال، معاشی سرگرمیوں کے دائرہ کار کو بڑھانے اور سیاحتی و تفریحی سرگرمیوں کو منظم بنانے کے ذریعے کھیتوں کو سرمایہ کاری، تعلیمی اور ثقافتی مراکز میں تبدیل کرنا ہے۔
ڈاکٹر العامری نے مزید کہا کہ یہ اقدام قیادت کی بھرپور حمایت اور ابوظہبی ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کی حکمتِ عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد خوراک کے تحفظ کو مستحکم کرنا، مقامی پیداوار میں اضافہ کرنا اور زرعی سیاحت کو فروغ دینا ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ متعلقہ سرکاری ادارے لائسنسنگ، نگرانی اور دیگر کارروائیوں کو آسان بنانے پر کام کر رہے ہیں تاکہ فیصلے کے مقاصد پائیدار ترقی اور ابوظہبی کو زرعی و معاشی جدت کا مرکز بنانے کے وژن کے مطابق حاصل کیے جا سکیں۔