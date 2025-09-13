جنوبی وزیرستان میں طالبان کا حملہ، 12 پاکستانی فوجی شہید

اسلام آباد، 13 ستمبر 2025 (وام)--شمال مغربی پاکستان میں طالبان کے حملے میں کم از کم 12 فوجی شہید اور 4 زخمی ہوگئے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کی صبح جنوبی وزیرستان کے علاقے میں پیش آیا۔
مقامی حکومتی اہلکار نے بتایا کہ صبح تقریباً چار بجے فوجی قافلہ ایک قصبے سے گزر رہا تھا کہ مسلح افراد نے دونوں اطراف سے بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ شروع کردی، جس کے نتیجے میں 12 اہلکار شہید اور چار زخمی ہوئے۔
علاقے میں تعینات ایک سکیورٹی افسر نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حملہ آور فوجی قافلے کا اسلحہ بھی لے گئے۔