متحدہ عرب امارات کی پاکستان میں فوجی قافلے پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 13 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں فوجی قافلے پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد سکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔
وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں اس مجرمانہ کارروائی پر سخت مذمت کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ امارات ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، کیونکہ یہ اقدامات امن و استحکام کو کمزور کرنے کی کوشش ہیں۔
وزارت نے شہداء کے لواحقین کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور حکومتِ پاکستان و عوام کے ساتھ یکجہتی کا پیغام دیا۔