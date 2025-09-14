دبئی انٹرنیشنل چیمبر: رواں سال دبئی میں غیرملکی کمپنیوں میں 138 فیصد اضافہ

دبئی، 14 ستمبر، 2025 (وام)--دبئی انٹرنیشنل چیمبر کے مطابق سال 2025 کی پہلی ششماہی میں دبئی میں قائم ہونے والی کثیرالقومی کمپنیوں (MNCs) میں سے 58 فیصد ایشیا سے آئیں، جو دبئی کے عالمی سرمایہ کاری مرکز کے طور پر بڑھتے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق یورپ 16.1 فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ مشرق وسطیٰ اور دولتِ مشترکہ (CIS) کے ممالک 12.9 فیصد کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔
چھوٹی اور درمیانے درجے کی کمپنیوں (SMEs) کے حوالے سے بھی ایشیا 49.1 فیصد کے ساتھ سب سے آگے رہا، اس کے بعد مشرق وسطیٰ اور سی آئی ایس 22.3 فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔
چیمبر نے بتایا کہ 2025 کی پہلی ششماہی میں دبئی میں قائم ہونے والی کمپنیوں کی مجموعی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 138 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔