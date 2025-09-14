شام میں انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن کے 80 لاکھ درہم کے امدادی منصوبے

عجمان، 14 ستمبر 2025 (وام)--انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن (ICO) نے اعلان کیا ہے کہ شام میں 80 لاکھ درہم مالیت کے ترقیاتی، سروس اور ریلیف منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ خانہ جنگی سے متاثرہ کمیونٹیز کی مدد کی جا سکے۔
آئی سی او کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر خالد عبدالوھاب الخاجہ، جو شام جانے والے وفد کی قیادت کریں گے، نے بتایا کہ یہ نئے منصوبے شامی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں۔ ان میں اسکولوں اور مساجد کی تعمیر و مرمت، کنوؤں کی کھدائی کے ذریعے صاف پانی کی فراہمی، یتیموں اور مستحق خاندانوں کی کفالت، طبی سہولتوں کی فراہمی اور کھجور و غذائی پیکجز کی تقسیم شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات تنظیم کے اس مشن کے عین مطابق ہیں جس کا مقصد پائیدار ترقی کو فروغ دینا اور معیارِ زندگی کو بہتر بنانا ہے۔
ڈاکٹر الخاجہ نے مزید کہا کہ یہ دورہ امارات کے انسانی ہمدردی کے وژن اور قیادت کی بصیرت کا عکاس ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئی سی او اپنے منصوبوں کی براہِ راست نگرانی کرتا ہے تاکہ عطیات درست ذرائع کے ذریعے مستحقین تک پہنچیں اور حقیقی اثر ڈال سکیں۔
انہوں نے رکن سپریم کونسل و حکمران عجمان عزت مآب شیخ حمید بن راشد النعیمی کی حمایت اور اماراتی مخیر حضرات کی شراکت کا شکریہ ادا کیا جن کی بدولت تنظیم کے منصوبے کامیابی سے جاری ہیں۔
آئی سی او پہلے ہی متعدد منصوبے شروع کر چکا ہے جن میں کنوؤں، اسکولوں اور مساجد کی مرمت کے علاوہ غذائی امداد کے پروگرام بھی شامل ہیں، جن کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں ہزاروں ضرورت مند خاندانوں تک مدد پہنچائی جا رہی ہے۔