دنیا کی سات بڑی چوٹیوں میں شامل کلیمنجارو پر اماراتی نوجوانوں کا کارنامہ

تنزانیہ، 14 ستمبر، 2025 (وام)--حوصلے اور عزم کی شاندار مثال قائم کرتے ہوئے اماراتی نوجوانوں کی ایک ٹیم نے افریقہ کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ کلیمنجارو سر کر لی، جس کی بلندی 5,895 میٹر ہے اور جو دنیا کی سات بڑی چوٹیوں میں شامل ہے۔ ٹیم نے چوٹی پر پہنچ کر امارات کا پرچم لہرایا۔
یہ کامیابی اس لیے بھی قابلِ ذکر ہے کہ چوٹی تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ ٹیم نے دو بڑے چیلنجز کا سامنا کیا۔ پہلا چیلنج ان کا ’’ماچامے روٹ‘‘ کا انتخاب تھا، جو چوٹی تک جانے کا دوسرا مشکل ترین راستہ سمجھا جاتا ہے اور جس کے لیے سخت جانی، برداشت اور ماحول سے مطابقت کی بھرپور صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ دوسرا چیلنج منصوبہ بندی اور تیاری کا تھا، کیونکہ ٹیم کے ارکان محض کوہ پیما نہیں بلکہ باشعور نوجوان تھے جنہوں نے ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو بھرپور طریقے سے تیار کیا۔
یہ کامیابی ایک بار پھر اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ اماراتی نوجوان سخت ترین امتحانات میں بھی کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہر میدان میں ملک کا پرچم بلند کرتے ہیں اور عزم، تخلیقی صلاحیت اور خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی شاندار مثال پیش کرتے ہیں۔