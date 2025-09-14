اماراتی کاروباری وفد کا جرمنی کا دورہ، متعدد معاہدوں پر دستخط متوقع

ابوظہبی، 14 ستمبر، 2025 (وام)--ابوظہبی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سیکنڈ وائس چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر شمس الظاہری کی قیادت میں ایک وفد 15 سے 18 ستمبر تک جرمنی کا دورہ کرے گا تاکہ بین الاقوامی اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنایا جا سکے اور تجارت و سرمایہ کاری کے تعاون کو آگے بڑھایا جا سکے۔
یہ دورہ عالمی معیشت میں اہم تبدیلیوں کے تناظر میں ہو رہا ہے اور اس دوران متعدد معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے جن کا مقصد اقتصادی تعاون، اختراعی کاروباری منصوبوں اور پائیداری کی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔
وفد چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں (SMEs) کو بااختیار بنانے، قابل تجدید توانائی، صنعتی اختراعات، ٹیکنالوجی، صاف توانائی، مالیاتی خدمات اور لاجسٹکس کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر توجہ دے گا۔
علاوہ ازیں، وفد خاندانی کاروباروں کے شعبے میں بھی تعاون کے مواقع تلاش کرے گا، جس میں جرمنی عالمی سطح پر نمایاں مقام رکھتا ہے۔
ابوظہبی میں جرمن کاروباری سرگرمیوں میں سال 2025 کے ابتدائی آٹھ ماہ کے دوران 17 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جو دونوں ملکوں کے مضبوط ہوتے اقتصادی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔