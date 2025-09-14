دوحہ میں ہنگامی عرب۔اسلامی سربراہی اجلاس کا وزارتی مشاورتی اجلاس

دوحہ، 14 ستمبر، 2025 (وام)--ہنگامی عرب۔اسلامی سربراہی اجلاس کے لیے وزرائے خارجہ کا مشاورتی اجلاس اتوار کو دوحہ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت قطر کے وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے کی۔ یہ اجلاس پیر کے روز طے شدہ سربراہی اجلاس کی تیاری کے سلسلے میں بلایا گیا تھا۔
اجلاس میں عرب لیگ اور تنظیم تعاون اسلامی (OIC) کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔
اجلاس میں اس مسودہ اعلامیہ پر غور کیا گیا جو 9 ستمبر کو قطر پر اسرائیلی حملے سے متعلق ہے۔ اس حملے میں دوحہ میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا تھا جن میں حماس کے کئی رہنما مقیم تھے۔