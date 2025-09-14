اماراتی صدر کا معروف بزنس مین حسین خانصاحب کے انتقال پر اظہار تعزیت

دبئی، 14 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے دبئی میں تعزیتی مجلس کا دورہ کرتے ہوئے معروف بزنس مین حسین خانصاحب کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔
صدر شیخ محمد بن زاید نے مرحوم کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حسین خانصاحب کو اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازے اور لواحقین کو صبر و حوصلہ عطا کرے۔
شیخ محمد بن زاید النہیان نے مرحوم کی نمایاں شخصیت، فلاحی خدمات اور معاشرے کی خدمت میں ان کے کردار کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
اس موقع پر ان کے ہمراہ صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، اور متعدد اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔