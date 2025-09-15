یاس آئی لینڈ پر'الڈار' کی النیم کمیونٹی کے 450 ٹاؤن ہومز فروخت، 1.8 ارب درہم کی ریکارڈ سیلز

ابوظہبی، 15 ستمبر 2025 (وام)--پراپرٹی ڈویلپر کمپنی الڈار نے اعلان کیا ہے کہ یاس آئی لینڈ کے شمال مشرق میں واقع نئی اماراتی کمیونٹی "النیم" کے 450 ٹاؤن ہومز مکمل طور پر فروخت ہو گئے ہیں۔ اس منصوبے کی سیلز 1.8 ارب درہم سے تجاوز کر گئیں، جو معیاری اور خاندانی طرزِ زندگی پر مبنی رہائشی منصوبوں کے لیے اماراتی خاندانوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کی عکاسی کرتا ہے۔
الڈار کے مطابق خریداروں میں 68 فیصد مرد جبکہ 32 فیصد خواتین شامل ہیں۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ 56 فیصد خریدار پہلی بار الڈار سے گھر خرید رہے ہیں جبکہ 44 فیصد ریپیٹ کسٹمرز ہیں۔ مزید یہ کہ 63 فیصد خریدار النیم میں رہائش کے ارادے سے شامل ہوئے ہیں اور 64 فیصد خریداروں کی عمر 45 برس سے کم ہے۔ خریداروں میں سے 84 فیصد ابوظہبی میں مقیم ہیں جبکہ باقی 16 فیصد کا تعلق دیگر امارات سے ہے۔
النیم کے ٹاؤن ہومز مختلف سائز میں دستیاب ہیں اور انہیں جدید طرزِ زندگی اور روایتی اماراتی اقدار کو یکجا کر کے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان میں 26 ایسے منفرد لائیو-ورک ہومز شامل ہیں جو رہائشی اور تجارتی سہولتوں کو یکجا کرتے ہیں، جہاں کاروباری حضرات اور تخلیقی شخصیات کیفے، آرٹ اسٹوڈیوز اور چھوٹے کاروبار بآسانی چلا سکتے ہیں۔
یہ نیا تصور، جو پہلی بار متحدہ عرب امارات میں متعارف کرایا گیا، خریداروں کی بھرپور توجہ کا مرکز بنا اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جدید اور اختراعی رہائشی منصوبوں کی مانگ بڑھ رہی ہے جو کاروباری طرزِ زندگی کی بھی معاونت کریں۔
النیم ایک جامع ماسٹر پلان کمیونٹی کے طور پر تیار کیا گیا ہے جس میں مسجد، اسکولز، ہیلتھ سینٹر، کمیونٹی سینٹر، پارکس اور ریٹیل کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ، دو نئے پل النیم کو براہِ راست یاس آئی لینڈ سے جوڑیں گے، جس سے رہائشیوں کو عالمی معیار کی تفریح، کھانے پینے اور تفریحی سرگرمیوں تک فوری رسائی حاصل ہوگی، جبکہ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ابوظہبی اور دبئی بھی قریب تر ہو جائیں گے۔