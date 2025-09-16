اماراتی صدر اور آذربائیجان کے صدر کی کارابخ میں ملاقات، دوطرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال

کارابخ، 16 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور جمہوریہ آذربائیجان کے صدر عزت مآب الہام علییف نے کارابخ میں ملاقات کی جس میں دونوں ممالک کے بدلتے ہوئے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور تعاون کو مزید گہرا کرنے کے طریقوں پر بات چیت ہوئی۔
یہ ملاقات عزت مآب شیخ محمد بن زاید کے سرکاری دورہ آذربائیجان کے دوران ہوئی، جہاں صدر الہام علییف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ اور عوام کے لیے مشترکہ فوائد کا باعث بنے گا۔
دونوں رہنماؤں نے معیشت، سرمایہ کاری، غذائی تحفظ، قابلِ تجدید توانائی اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ عزت مآب صدر نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ وہ آذربائیجان کے دورے پر ہیں اور صدر علییف سے ملاقات کر کے دوطرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کا موقع ملا۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جولائی میں دونوں ممالک کے درمیان دستخط ہونے والا جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ (سیپا) تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے جو ترقیاتی اہداف کے حصول پر گہرا اثر ڈالے گا۔
شیخ محمد بن زاید نے ثقافتی تعاون کو دونوں ممالک کے تعلقات کی بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ مشترکہ ثقافتی ورثے کے تحفظ اور اسے برقرار رکھنے کا عزم تعلقات کو مزید مضبوط بناتا ہے، کیونکہ ثقافتی تبادلہ اقوام کے درمیان رابطے اور تعاون کا ایک پل ہے۔
ملاقات میں انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ گزشتہ دہائیوں میں دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل ترقی کر رہے ہیں اور یہ کہ مشترکہ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور امن و سلامتی کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔
اس موقع پر شیخ محمد بن زاید نے قفقاز خطے کے عوام کے استحکام اور ترقی کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کے امارات کے پختہ عزم کا اعادہ کیا اور آذربائیجان و آرمینیا کے درمیان امن عمل میں مثبت پیش رفت کی امید ظاہر کی۔
صدر الہام علییف نے کہا کہ آذربائیجان دوطرفہ تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کو مزید آگے بڑھانے اور امارات کے ساتھ تعاون کو مختلف شعبوں میں وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ مشاورت اور علاقائی و عالمی امور پر ہم آہنگی کے لیے قیمتی موقع ہے۔
ملاقات کے اختتام پر دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھا کر دونوں ممالک میں پائیدار ترقی کو آگے بڑھایا جائے گا اور علاقائی و عالمی استحکام کو فروغ دیا جائے گا۔
اس موقع پر اماراتی صدر کے ہمراہ موجود وفد میں عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی امور کی خصوصی کمیٹی کے ڈپٹی چیئرمین، شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، صدر کے مشیر، وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام شامل تھے، جبکہ آذربائیجان کی جانب سے بھی متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔