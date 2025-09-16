اماراتی صدر کا آذربائیجان کے علاقے کارابخ میں تاریخی و قدرتی مقامات کا دورہ

کارابخ، آذربائیجان، 16 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جمہوریہ آذربائیجان کے سرکاری دورے کے موقع پر شہر شوشہ میں کئی تاریخی اور قدرتی مقامات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آذربائیجان کے صدر عزت مآب الہام علییف بھی ان کے ہمراہ تھے۔
دورے میں شوشہ قلعہ کی سیر شامل تھی، جو 1750 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا اور آذربائیجان کی تاریخی و ثقافتی علامت سمجھا جاتا ہے۔ عزت مآب صدر نے شوشہ مسجد کا بھی دورہ کیا جو شہر کی نمایاں مذہبی و ثقافتی نشانیوں میں شمار ہوتی ہے۔
شیخ محمد بن زاید نے 'جدیر دوزو میدان' کا بھی معائنہ کیا، جو خطے کا ایک مشہور قدرتی مقام اور نمایاں سیاحتی مرکز ہے۔ یہاں باقاعدگی سے گھڑ دوڑ اور گھڑ سواری کے مظاہرے ہوتے ہیں جن کا مقصد گھوڑوں کی تربیت، جانچ اور انتخاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ثقافتی اور کھیلوں کے پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔
مزید برآں، عزت مآب صدر نے ادب اور فنون کے شعبوں میں آذربائیجان کی نمایاں شخصیات کی یادگاروں کا دورہ کیا اور آذربائیجان کے نیشنل کارپٹ میوزیم کی شوشہ برانچ کا بھی مشاہدہ کیا۔