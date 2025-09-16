کراچی میں دوسرے پاکستان انٹرنیشنل ڈیٹ فیسٹیول 2025 کا آغاز، امارات کی بھرپور شمولیت

کراچی، 16 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے کراچی میں دوسرے پاکستان انٹرنیشنل ڈیٹ فیسٹیول 2025 میں شرکت کی، جو آج وسیع پیمانے پر کھجور کے کاشتکاروں، تاجروں، ماہرین اور کئی ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں شروع ہوا۔
افتتاحی تقریب کا افتتاح صوبہ سندھ کے وزیر بلدیات و ہاؤسنگ و ٹاؤن پلاننگ سعید غنی نے کیا۔ اس موقع پر امارات کے قونصل جنرل ڈاکٹر بخیت عتیق الرمیثی، خلیفہ انٹرنیشنل ایوارڈ برائے کھجور اور زرعی اختراع کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عبدالوھاب البخاری زید، جو کہ ارتھ زاید فلاحی اداروں اور اماراتی صدارتی امور کے ساتھ منسلک ہیں، سمیت متعدد سفارتی نمائندے اور ماہرین بھی موجود تھے۔
سعید غنی نے دونوں برادر ممالک کے مختلف شعبوں میں جاری تعاون پر خوشی کا اظہار کیا اور کھجور کی کاشت اور پیداوار کے فروغ کے لیے فیسٹیول کے انعقاد میں تعاون پر امارات کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ اس فیسٹیول نے وزارتِ قومی غذائی تحفظ و تحقیق، ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (بطور اسٹریٹجک پارٹنر) اور خلیفہ انٹرنیشنل ایوارڈ برائے کھجور و زرعی اختراع کے جنرل سیکریٹریٹ کے درمیان شراکت داری کو مزید مضبوط کیا ہے، جس کا مقصد غذائی تحفظ کو یقینی بنانا اور پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنا ہے۔
ڈاکٹر عبدالوھاب البخاری زید نے بتایا کہ ایوارڈ نے اب تک نو کھجور پیدا کرنے والے ممالک میں 63 فیسٹیولز کامیابی سے منعقد کیے ہیں، جن میں متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، سوڈان، موریتانیہ، مراکش، میکسیکو، پاکستان اور ایتھوپیا شامل ہیں۔
فیسٹیول میں ایک بین الاقوامی نمائش بھی شامل ہے جس میں پاکستان سمیت مختلف ممالک کے کھجور کے کاشتکار، پروڈیوسرز، پروسیسرز، برآمدکنندگان اور تاجر شریک ہیں۔ اس بار کل 118 نمائش کنندگان حصہ لے رہے ہیں۔