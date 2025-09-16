امارات اور آذربائیجان کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا اعلان

قرہ باغ، 16 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور جمہوریہ آذربائیجان کے صدر عزت مآب الہام علییف نے دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے اعلان کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ معاہدہ دوطرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے جو ترقیاتی ترجیحات کو آگے بڑھانے اور عوامی مفادات کو فروغ دینے کے لیے وسیع تر تعاون کی راہ ہموار کرے گا۔
تقریب میں متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوئے جو ٹرانسپورٹ، توانائی، سیاحت، میڈیا، انصاف اور افرادی قوت کی ترقی جیسے اہم شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ مزید معاہدے کنٹینر شپ کی تیاری اور امارات-آذربائیجان بزنس کونسل کے قیام سے متعلق تھے۔
مزید مفاہمتی یادداشتوں میں ابوظہبی ہولڈنگ کمپنی اور آذربائیجان انویسٹمنٹ ہولڈنگ کے درمیان تعاون کا معاہدہ، متحدہ عرب امارات میں گرین انرجی زونز میں قابلِ تجدید اور صاف توانائی منصوبوں پر ترقی و سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کا معاہدہ، تعلیم میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر معاہدہ شامل ہیں، جس کے تحت طلبہ کے لیے ورچوئل ٹیوٹر اور اساتذہ کے لیے انٹیلیجنٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ تیار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کی مصنوعی ذہانت حکمتِ عملی 2025–2028 کے نفاذ پر بھی اتفاق کیا گیا، جس کا مقصد ٹیکنالوجی کے استعمال، ڈیجیٹل تبدیلی، ہنر مند افراد کی تیاری، اسٹارٹ اپس کے فروغ اور اختراعی ماحولیاتی نظام کو مستحکم کرنا ہے۔
ان معاہدوں کا تبادلہ امارات کی جانب سے وزیرِ مملکت عزت مآب سعید مبارک الحاجری اور آذربائیجان کی جانب سے وزیرِ خارجہ عزت مآب جیہون بیراموف نے کیا۔ اس موقع پر اماراتی صدر کے وفد کے ارکان، وزراء اور آذربائیجان کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔