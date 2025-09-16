فجیرہ چیمبر اور پیرو کے سفیر کے درمیان اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال

فجیرہ، 16 ستمبر 2025 (وام)--فجیرہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ڈائریکٹر جنرل سلطان جمیع الهنداسی نے متحدہ عرب امارات میں جمہوریہ پیرو کے سفیر البرٹو الیخانڈرو فارخے سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے کاروباری حلقوں کے درمیان تجارتی تعلقات اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر گفتگو ہوئی۔
یہ ملاقات سفیر فارخے کے چیمبر کے دورے کے موقع پر ہوئی، جس کے دوران ان کے ساتھ سفارت خانے میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن کارلا بینڈیزو بھی موجود تھیں۔
گفتگو میں توانائی، کان کنی، تجارت، خوراک کی صنعت، سیاحت اور لاجسٹکس جیسے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی گئی۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ ماہرین کے تجربات سے استفادہ اور اسٹریٹجک شراکت داری کا قیام دونوں ممالک کے باہمی مفاد میں ہے۔