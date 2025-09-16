امریکی فیڈرل ریزرو کے ممکنہ شرح سود میں کمی کے پیش نظر سونا نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا

واشنگٹن، 16 ستمبر 2025 (وام)--عالمی مارکیٹ میں منگل کے روز سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور یہ نئی بلند ترین سطح پر جا پہنچا۔ سرمایہ کاروں کو یقین ہے کہ امریکی فیڈرل ریزرو اس ہفتے شرح سود میں کمی کرے گا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.5 فیصد اضافے کے ساتھ فی اونس 3,689.67 ڈالر ہوگئی، جب کہ سیشن کے دوران ایک موقع پر یہ قیمت ریکارڈ سطح 3,702.95 ڈالر فی اونس تک پہنچی۔
یہ اضافہ اس توقع کے باعث دیکھنے میں آیا کہ فیڈرل ریزرو 16 اور 17 ستمبر کے اجلاس کے اختتام پر شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹس کی کمی کرے گا، جو دسمبر 2024 کے بعد پہلی بار ہوگی۔