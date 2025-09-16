امارات کا قطر سے مکمل اظہارِ یکجہتی، جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے دوران اسرائیلی جارحیت کی مذمت

جنیوا، 16 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے اسرائیل کے بزدلانہ اور کھلے حملے کی سخت مذمت کی ہے، جسے ایک عرب خلیجی ریاست اور اقوام متحدہ کے رکن ملک کی خودمختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ امارات نے کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی اور انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں کی سنگین پامالی ہے۔
اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں میں امارات کے مستقل مندوب جمال جمعہ المشرح نے یہ مؤقف جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پیش کیا، جو اسلامی تعاون تنظیم (OIC) اور خلیجی تعاون کونسل (GCC) کی درخواست پر بلایا گیا تھا۔
انہوں نے قطر کی داخلی سلامتی فورس کے ایک اہلکار کی شہادت پر قطر کی حکومت اور عوام سے گہرے دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ امارات برادر ملک قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتا ہے اور اس کی سلامتی اور استحکام کو لاحق ہر خطرے کے مقابل ڈٹ کر کھڑا ہے۔
المشرح نے کہا کہ قطر کی سلامتی اور استحکام تمام خلیجی ممالک کی سلامتی اور استحکام کا حصہ ہے، اور کسی بھی رکن ملک پر جارحیت کو اجتماعی خلیجی سلامتی پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اشتعال انگیز بیانات اور دشمنانہ رویے خطے کو انتہائی خطرناک حالات کی طرف دھکیل رہے ہیں۔
اپنے بیان کے اختتام پر انہوں نے زور دیا کہ خطہ مزید کشیدگی اور عدم استحکام کا متحمل نہیں ہوسکتا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر عمل درآمد کیا جائے۔