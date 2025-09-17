راس الخیمہ انویسٹمنٹ اینڈ بزنس سمٹ نومبر میں منعقد ہوگا

راس الخیمہ، 17 ستمبر 2025 (وام)--راس الخیمہ انویسٹمنٹ اینڈ بزنس سمٹ کا دوسرا ایڈیشن 19 اور 20 نومبر 2025 کو الحمرا انٹرنیشنل ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس سینٹر میں منعقد ہوگا۔ یہ ایونٹ سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران، عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی کی سرپرستی میں، راس الخیمہ ایگزیبیشن سینٹر اور ویلیئنٹ مینا فار ایگزیبیشنز اینڈ کانفرنسز کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔
اس اجلاس میں 100 سے زائد بین الاقوامی، علاقائی اور مقامی کمپنیوں کی شرکت متوقع ہے تاکہ راس الخیمہ میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا جا سکے، جن میں مینوفیکچرنگ، رئیل اسٹیٹ، سیاحت اور قابلِ تجدید توانائی جیسے شعبے شامل ہیں۔ یہ راس الخیمہ کی اس مسلسل پیش رفت کو ظاہر کرتا ہے جس کے ذریعے وہ خود کو متحدہ عرب امارات کی سب سے مسابقتی کاروباری منزلوں میں شامل کر رہا ہے۔
یہ اہم ایونٹ ایک اسٹریٹجک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا جو راس الخیمہ کے لیے متنوع سرمایہ کاری کے مواقع اور اقتصادی ترقی کے امکانات فراہم کرے گا۔ گزشتہ سال کے کامیاب پہلے ایڈیشن میں 2,000 سے زائد حکومتی رہنماؤں، عالمی سرمایہ کاروں، صنعت کے ماہرین اور نجی شعبے کے نمائندوں نے شرکت کی تھی، جس میں تعمیری مکالمے اور مؤثر شراکت داریوں نے راس الخیمہ میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے مستقبل کی سمت متعین کی۔
راس الخیمہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیئرمین محمد علی مصبح النعیمی نے کہا کہ یہ سمٹ صرف راس الخیمہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع نہیں بلکہ مکالمے، شراکت داری اور جدت کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے اور نئے منصوبوں کو راغب کرنے کا ذریعہ ہے جو راس الخیمہ اور خطے میں تجارت و سرمایہ کاری کے مستقبل کو تشکیل دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج راس الخیمہ میں 50,000 سے زیادہ کمپنیاں موجود ہیں، کئی کامیاب فری زونز کام کر رہے ہیں، اور صرف صقر پورٹ اور اس کے فری زون میں سالانہ 100 ملین ٹن سے زائد کارگو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ راس الخیمہ کا کاروبار دوست ریگولیٹری فریم ورک اور عالمی معیار کی انفراسٹرکچر اس کی ترقی کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں۔ بڑے سیاحتی منصوبے، جدید صنعتی سہولیات اور اسٹریٹجک توانائی اقدامات راس الخیمہ کے طویل مدتی وژن کو سہارا دے رہے ہیں۔
ویلیئنٹ مینا فار ایگزیبیشنز اینڈ کانفرنسز کے منیجنگ ڈائریکٹر طارق برادہ نے کہا کہ کئی معروف عالمی کمپنیاں اور حکومتی ادارے اپنی شمولیت کی تصدیق کر چکے ہیں جن میں بی این ڈبلیو ڈویلپمنٹس، مرجان، اتحاد واٹر اینڈ الیکٹریسٹی (EtihadWE)، آئی ایف ایم، راکنور، یونین پراپرٹیز اور آزورو شامل ہیں جو اس ایونٹ کے اسپانسرز اور پارٹنرز ہوں گے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ سمٹ میں ایک بڑی نمائش بھی منعقد کی جائے گی جس کے ساتھ کانفرنس سیشنز میں وسعت، اسٹریٹجک سرمایہ کاری پر بات چیت اور مختلف شعبوں پر خصوصی فورمز شامل ہوں گے۔