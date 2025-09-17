14 ممالک کا ’’فیوچر آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ پارٹنرشپ‘‘ کے قیام پر مشترکہ اعلامیہ

ابوظبی، 17 ستمبر، 2025 (وام)--14 ممالک نے مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے فیوچر آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ (FIT) پارٹنرشپ کے قیام کا اعلان کیا ہے، جو ایک نئی بین الاقوامی پہل ہے جس کا مقصد منصفانہ اور کھلی تجارت کو فروغ دینا، شمولیتی ترقی کی حمایت کرنا، جدید اور ابھرتے ہوئے تجارتی مسائل سے نمٹنا اور براہِ راست غیر ملکی سرمایہ کاری (FDI) کے بہاؤ کو بڑھانا ہے۔
اس پارٹنرشپ کے بانی ارکان میں متحدہ عرب امارات، برونائی، چلی، کوسٹاریکا، آئس لینڈ، لختنسٹائن، مراکش، نیوزی لینڈ، ناروے، پانامہ، روانڈا، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ اور یوراگوئے شامل ہیں۔ یہ ممالک مل کر ایسے عملی اقدامات تیار کریں گے جو قواعد پر مبنی عالمی تجارتی نظام کو مزید مضبوط بنائیں اور عالمی سطح پر مشترکہ اثر و رسوخ کو بڑھا سکیں۔
فیوچر آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ پارٹنرشپ کو ایک اصولی پلیٹ فارم کے طور پر تشکیل دیا گیا ہے جو مستقبل پر مبنی تجارتی ایجنڈے کو آگے بڑھائے گا، تجارت و سرمایہ کاری میں نئے چیلنجز اور مواقع سے نمٹے گا اور عوامی و نجی شعبوں کے درمیان مکالمے کو فروغ دے گا۔
چھوٹے اور درمیانے درجے کے ممالک، جو دنیا کے ساتھ آزاد اور منصفانہ تجارت پر انحصار کرتے ہیں، کے لیے یہ اصول استحکام اور خوشحالی کی ضمانت ہیں۔ عالمی سطح پر تجارتی پابندیاں معیشت کو تقسیم کرنے، ترقی کو سست کرنے اور مہنگائی و بے روزگاری کے دباؤ کو بڑھانے کا خطرہ رکھتی ہیں۔
یہ پارٹنرشپ کھلی اور منصفانہ تجارت کی وکالت کرے گی تاکہ تمام ممالک زیادہ معاشی تحفظ اور روزگار کے مواقع سے مستفید ہو سکیں۔
فیوچر آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کو ایک لچکدار اور متحرک پلیٹ فارم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں رکن ممالک مختلف موضوعات پر تعاون کریں گے، جن میں سپلائی چینز کو مضبوط بنانا، غیر ٹیرف تجارتی رکاوٹوں کو ختم کرنا، سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کرنا اور نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا شامل ہے۔ یہ تمام اقدامات مشترکہ تعاون پر مبنی اور غیر پابند و لچکدار طریقہ کار کے تحت ہوں گے۔
یہ پہل اپنے عملی اثرات کے باعث منفرد ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مزید ممالک کو بھی شامل کیا جائے گا جو ان اصولوں کی پاسداری اور ان مقاصد میں دلچسپی رکھتے ہوں، تاکہ یہ اقدام تیزی سے بدلتے عالمی منظرنامے میں جامع، متحرک اور مؤثر رہے۔